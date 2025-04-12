أمن الدولة: مديرية النبطية أوقفت سارق محل لبيع الساعات والإلكترونيات في الرحاب

أعلنت ​المديرية العامة لأمن الدولة​- قسم الإعلام والتّوجيه والعلاقات العامّة، في بيان، أنّ "بعد انتشار خبر عبر مواقع التّواصل الاجتماعي يُظهر شابًا وفتاةً ينفّذان عمليّة سرقة في محل لبيع السّاعات والإلكترونيّات، تمكّنت مديريّة النبطية الإقليميّة من تحديد هويّة الفاعل، وتوقيفه في محلّة عين قانا- الجنوب".

وأوضحت في بيان، أنّ "بالتّحقيق الأوّلي، اعترف بأنّه الشّخص الظّاهر في الصّور المتداولة، مشيرًا إلى أنّ المحل المستهدَف يقع في منطقة الرحاب ويعود للمواطن (م. أ.)، وأنّ الفتاة الّتي كانت برفقته تُدعى (ن. إ.) وهي خطيبته"، مشيرةً إلى أنّه "ضُبطت داخل سيّارته كميّة من ​المخدرات​، وعدد من الأجهزة الإلكترونيّة". ولفتت إلى أنّ "الموقوف أودع مع المضبوطات القضاء المختص، لإجراء المقتضى القانوني".