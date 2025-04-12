شكرا لقرائتكم خبر عن الجبهة الوطنية يبدأ مناقشة رؤية الحزب بشأن قانون الانتخابات البرلمانية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش حزب الجبهة الوطنية، رؤيته كحزب سياسى في الانتخابات البرلمانية المقبلة 2025، وذلك من خلال أمانة الشئون البرلمانية للحزب.

وقال النائب محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ، و أمين أمانة الإعلام بحزب الجبهة الوطنية، لـ"الخليج 365"إنه يتم عقد اجتماعات بأمانة الشئون البرلمانية لمناقشة رؤية الحزب فى قانون الانتخابات البرلمانية، وذلك بناء على تكليف رئيس الحزب الدكتور عاصم الجزار وبمشاركة بعض أعضاء الهيئة التأسيسية للحزب".

وأضاف مسلم : لن نكتفى بطرح وجهة نظرنا لكن سنتحاور مع الأحزاب بعد اكتمال رؤيتنا للتوافق حول هذا الأمر الذي يعد من أولويات الحزب، مؤكدا أن نهج حزب الجبهة هو التوافق مع كل المنافسين فى هذه المرحلة الحرجة".

