شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: خضعت لاختبار إدراكي وأجبت على الأسئلة بشكل صحيح والان نبدء بالتفاصيل

الدولار العملة المرجعية

الفحص الطبي

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إن إيران "لا يمكنها امتلاك سلاح نووي"، وذلك قبيل محادثات في نهاية الأسبوع حول البرنامج النووي الإيراني.وأضاف ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية "اير فورس وان": "لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي"، وذلك قبل ساعات من لقاء مبعوثه ستيف ويتكوف بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في عُمان.وأعلن دونالد ترامب الجمعة أن الدولار سيظل "العملة المرجعية"، وذلك في وقت تشهد العملة الخضراء تراجعا في الأسواق متأثرة بسياسة الرسوم الجمركية التي يتبعها الرئيس الأمريكي.وقال الرئيس الجمهوري على متن الطائرة الرئاسية: "نحن العملة المرجعية. وسنظل كذلك".أكد دونالد ترامب الجمعة أنه يشعر بأنه في صحة "جيدة جدا" بعد خضوعه لأول فحص طبي سنوي منذ عودته إلى الرئاسة.وقال ترامب للصحفيين على طائرة الرئاسة: "عموما شعرت بأنني في حالة جيدة جدا"، مضيفا: "خضعت لاختبار إدراكي. لا أعرف ماذا أقول لكم سوى أنني أجبت على كل الأسئلة بشكل صحيح".