زلزال بقوة 6,2 درجات يضرب قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة

تصاعد وتيرة الزلازل

أنواع الزلازل المختلفة

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 6,2 درجات، اليوم، قبالة سواحل منطقة نيو أيرلند في بابوا غينيا الجديدة.وأفاد المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي، أن الزلزال وقع على بعد حوالى 115 كيلومترًا جنوب شرق مدينة كوكوبو على عمق 72 كيلومترًا.ومنذ بداية العام 2025 ويشهد العالم زلازل يومية، واللافت للنظر هو شدة هذه الهزات وتنوع مواقعها إذ يشهد العالم ضربات قوية تتخطى الـ 6 درجات بمقياس ريختر في آسيا وأمريكا الجنوبية والبحر المتوسط.تُصنَّف الزلازل بناءً على أسبابها إلى عدة أنواع، أبرزها:1. الزلازل التكتونية: تحدث نتيجة حركة الصفائح التكتونية وانزلاقها على طول الفوالق.2. الزلازل البركانية: تنجم عن النشاط البركاني، حيث تؤدي حركة الصهارة إلى توليد اهتزازات.3. الزلازل المستحثة: تنتج عن الأنشطة البشرية مثل بناء السدود أو استخراج الموارد الطبيعية.تشير الدراسات إلى أن عدد الزلازل الكبيرة «بقوة 7 درجات فأكثر» ظل ثابتًا نسبيًا على مر العقود. ومع ذلك، فإن زيادة وسائل الإعلام والتكنولوجيا الحديثة أسهمت في زيادة الوعي والتغطية الإعلامية للزلازل عند حدوثها.أما بالنسبة للزلازل الأقل في القوة فهناك زيادة ملحوظة فيها ومن أسبابها النشاط الإنساني المتعلق بشق الطرق وأعمال التفجير الإنشائي والإستكشافي واستخراج النفط والغاز وغيرها.