الجيش الإسرائيلي زعم اعتراض 3 قذائف صاروخية أطلقت من غزة

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تصريح، أنّ "سلاح الجو اعترض قبل قليل ثلاث قذائف صاروخيّة أُطلقت من غزة، دون وقوع إصابات"، مشيرًا إلى أنّه "تمّ تفعيل إنذارات في مناطق مفتوحة في غلاف غزة".

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