أفادت "الوكالة العربيّة السّوريّة للأنباء- سانا"، بأنّ "فرع مكافحة المخدرات بإدارة الأمن العام في مدينة ​اللاذقية​ ضبط كميّات كبيرة من حبوب "الكبتاغون" المخدّرة، كانت مخبّأة في مستودعات داخل مرفأ اللاذقية، تعود ملكيّتها للفرقة الرّابعة التّابعة للنّظام السّوري السّابق".

كانت هذه تفاصيل خبر "سانا": ضبط كميات كبيرة من الكبتاغون مخبأة بمستودعات للنظام السابق داخل مرفأ اللاذقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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