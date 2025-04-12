تيسير مطر: إجراء الانتخابات بالقائمة المغلقة يصب فى المصلحة العليا للناخب

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القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، تأييده لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة 2025 بنظام القائمة المغلقة، مؤكدًا أن هذا النظام سيسهم في تعزيز الاستقرار السياسي وترسيخ الديمقراطية الحزبية، كما أن إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة المغلقة يصب في المصلحة العليا للناخب، لأن الناخب يصوت لقائمة واحدة بدلاً من اختيار مرشحين أفراد، مما يجعل العملية أكثر سهولة وسرعة.

وأوضح مطر، في تصريحات لـ"الخليج 365": أن نظام القائمة المغلقة يحقق عدة مكاسب، منها، تعزيز التمثيل العادل للقوى السياسية بما يضمن مشاركة أوسع وفق برامج حزبية واضحة، وتقوية الأحزاب الوطنية وبناء الحياة السياسية على أسس مؤسسية، بعيدًا عن الشخصنة والانقسامات الضيقة، وضمان تمثيل أفضل للمرأة والشباب والأقليات من خلال وضعهم في مواقع متقدمة ضمن القوائم الانتخابية، وأيضا تبسيط العملية الانتخابية وتقليل تأثير العوامل الفردية، مما يعزز النزاهة ويحد من الممارسات السلبية.

وأضاف: "نظام القائمة المغلقة يُعد خطوة مهمة نحو بناء برلمان قوي يعكس تعددية حقيقية، ويُرسخ مبدأ العمل الجماعي على حساب المصالح الفردية، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة لتعزيز المشاركة السياسية الفاعلة.، مؤكدا أن تحالف الأحزاب المصرية سيعمل على تقديم مقترحات تفصيلية للجهات المعنية لضمان تطبيق النظام بشكل يخدم المصلحة الوطنية.