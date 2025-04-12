سلام يترأس في هذه الأثناء جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي

يترأس رئيس مجلس الوزراء ​نواف سلام​ في هذه الأثناء، جلسةً لمجلس الوزراء في السّراي الحكومي، يحضرها نائب رئيس الحكومة طارق متري، ووزراء الماليّة ياسين جابر، الثّقافة غسان سلامة، الدّفاع ميشال منسى، الطّاقة والمياه جو الصدي، السّياحة لورا الخازن، الشّؤون الاجتماعيّة حنين السيد، الخارجيّة والمغتربين يوسف رجي، الاقتصاد والتّجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذّكاء كمال شحادة، الدّاخليّة والبلديّات أحمد الحجار، العدل عادل نصار، الإتصالات شارل الحاج، الشّباب والرّياضة نورا باير اقتداريان، التّربية والتّعليم العالي ريما كرامي، الصّناعة جو عيس الخوري، شؤون التّنمية الإدارية فادي مكي، العمل محمد حيدر، الأشغال العامّة والنّقل فايز رسامني، الإعلام بول مرقص؛ والصّحة العامّة ركان ناصر الدين.

كما يحضر المدير العام لرئاسة الجمهوريّة أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.