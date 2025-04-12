أشار وزير الاقتصاد والتّجارة ​عامر البساط​، في تصريح صحافي قبيل مشاركته في جلسة مجلس الوزراء المخصّصة لاستكمال البحث في مشروع قانون إصلاح المصارف، إلى أنّ "صندوق النقد الدولي واقعي، ويعلم أنّ القانون يتطلّب دراسةً اقتصاديّةً وسياسيّةً وقانونيًّة، وأنّ ذلك يستغرق وقتًا".

كانت هذه تفاصيل خبر البساط: صندوق النقد يعلم أن قانون إصلاح المصارف يتطلب دراسة سياسية واقتصادية وقانونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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