هزة أرضية بقوة 5,2 درجات ضربت مدينة هزرو في باكستان

وقعت هزة أرضية بقوّة 5,2 درجات على بُعد 12 كيلومترًا شمال غرب مدينة هزرو في باكستان. وبلغ عمق الهزة 35 كيلومترًا، وفقًا لمركز رصد الزّلازل الأوروبي المتوسّطي.

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