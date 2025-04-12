الخارجية الإيرانية: عراقجي سلّم نظيره العُماني محاور إيران ومواقفها لنقلها إلى الجانب الأميركي

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانيّة أنّ "وزير الخارجيّة عباس عراقجي، الّذي سافر إلى سلطنة عمان على رأس وفد للمشاركة في المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتّحدة الأميركيّة بشأن القضيّة النّوويّة ورفع العقوبات الجائرة وغير القانونيّة، التقى وزير الخارجيّة العمانيّة بدر البوسعيدي، لدى وصوله إلى مسقط".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "خلال اللّقاء، أعرب عراقجي عن سروره بالعلاقات القويّة والرّاسخة بين البلدين في المجالات كافّة، وأشاد بالنّهج المسؤول لسلطنة عمان تجاه القضايا والتّطوّرات الإقليميّة"، لافتةً إلى أنّه "اعتبَر استضافة المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة دليلًا على هذا النّهج، وشكر وزير الخارجيّة العمانيّة على اهتمامه بهذه القضيّة".

وأوضحت الوزارة أنّ "البوسعيدي أطلع عراقجي على التّرتيبات والاستعدادات المقرّرة للمحادثات غير المباشرة اليوم. كما قدّم عراقجي في إطار المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتّحدة، محاور ومواقف إيران إلى وزير خارجيّة عمان، لنقلها إلى الجانب الآخر".