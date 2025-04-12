أكّد وزير الخارجيّة الإيرانيّة عباس عراقجي، أنّ "هدفنا من المفاوضات هو التّوصّل إلى اتفاق مشرّف وعادل من موقع متكافئ"، مشيرًا إلى أنّه "إذا دخل الجانب المقابل بروحيّة مماثلة، فثمّة فرصة للتّوصّل إلى تفاهم أوّلي يمكن أن يفتح الطّريق أمام مسار تفاوضي شامل".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الإيرانية: هدفنا من المفاوضات التوصل لاتفاق مشرّف وعادل من موقع متكافئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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