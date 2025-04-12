شكرا لقرائتكم خبر عن معركة الرسوم الجمركية.. الصين تؤجل استلام طائرة من بوينج والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قالت مصادر مطلعة، إن شركة الطيران الصينية جونياو أيرلاينز أجلت استلام طائرة ذات بدن عريض من شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج، وهو يبرز مدى ارتفاع أسعار السلع الكبيرة غالية الثمن نتيجة تصاعد الحرب التجارية بين بكين وواشنطن.
وكان مقررًا استلام شركة جونياو الطائرة من طراز 9-787 دريملاينر المقدرة قيمتها بنحو 120 مليون دولار، من الشركة الأمريكية خلال 3 أسابيع، لكنها ستؤجل الاستلام بسبب الرسوم الجمركية التي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على السلع الصينية.
وانضمت شركة الطيران الصينية إلى عدد متزايد من الشركات في الولايات المتحدة والصين قررت تعليق تبادل السلع بسبب الرسوم الجمركية العقابية.
وأوقفت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا تلقي طلبات شراء سياراتها من طرازي موديل إس وموديل إكس في السوق الصينية، حيث تستوردهما من الخارج لهذه السوق في حين تنتج سيارات موديل 3 وموديل واي في مصنعها بالصين.
كما تحذر بوينج من أن يؤدي تصاعد النزاع التجاري، إلى الإضرار بسلاسل الإمداد التي تضررت بشدة منذ جائحة فيروس كورونا المستجد عام 2020، ولم تظهر مؤشرات طفيفة على عودتها إلى حالتها الطبيعية إلا مؤخرًا.
ومع إضافة الرسوم الجديدة إلى الرسوم الأمريكية البالغة 20% التي تم فرضها في وقت سابق من هذا العام بسبب ما يقول ترامب إنه دور الصين في تهريب مخدر الفينتانيل إلى الولايات المتحدة، تصل الرسوم الأمريكية على المنتجات الصينية إلى 145%.
تمتلك جونياو أسطولًا يضم أكثر من 100 طائرة أغلبها طائرات ذات ممر واحد من أيرباص الأوروبية إلى جانب 9 طائرات من بوينج.
وكان مقررًا استلام شركة جونياو الطائرة من طراز 9-787 دريملاينر المقدرة قيمتها بنحو 120 مليون دولار، من الشركة الأمريكية خلال 3 أسابيع، لكنها ستؤجل الاستلام بسبب الرسوم الجمركية التي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على السلع الصينية.
الصين تؤجل استلام طائرة من بوينجوبعد الكشف عن تأجيل استلام الطائرة تراجع سعر سهم بوينج بنسبة 3ر2% ليفقد مكاسبه المبكرة في تعاملات اليوم الجمعة.
وانضمت شركة الطيران الصينية إلى عدد متزايد من الشركات في الولايات المتحدة والصين قررت تعليق تبادل السلع بسبب الرسوم الجمركية العقابية.
وأوقفت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا تلقي طلبات شراء سياراتها من طرازي موديل إس وموديل إكس في السوق الصينية، حيث تستوردهما من الخارج لهذه السوق في حين تنتج سيارات موديل 3 وموديل واي في مصنعها بالصين.
كما تحذر بوينج من أن يؤدي تصاعد النزاع التجاري، إلى الإضرار بسلاسل الإمداد التي تضررت بشدة منذ جائحة فيروس كورونا المستجد عام 2020، ولم تظهر مؤشرات طفيفة على عودتها إلى حالتها الطبيعية إلا مؤخرًا.
الرسوم الجمركية بين أمريكا والصينوأعلنت الصين اليوم قرار رفع الرسوم الجمركية على جميع السلع الأمريكية إلى 125% ابتداء من الغد، بعد أن فرض ترامب رسوما مماثلة تهدف إلى سد العجز التجاري الأمريكي ومعاقبة بكين على ردها الانتقامي على رسوم الواردات الأمريكية.
ومع إضافة الرسوم الجديدة إلى الرسوم الأمريكية البالغة 20% التي تم فرضها في وقت سابق من هذا العام بسبب ما يقول ترامب إنه دور الصين في تهريب مخدر الفينتانيل إلى الولايات المتحدة، تصل الرسوم الأمريكية على المنتجات الصينية إلى 145%.
تمتلك جونياو أسطولًا يضم أكثر من 100 طائرة أغلبها طائرات ذات ممر واحد من أيرباص الأوروبية إلى جانب 9 طائرات من بوينج.