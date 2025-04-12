وزيرا الأشغال والثقافة تفقدا مشروع إعادة ترميم مباني ومقطورات محطة مار مخايل في بيروت

زار وزيرا الأشغال العامّة والنّقل ​فايز رسامني​ والثّقافة ​غسان سلامة​، المشروع النّموذجي المموَّل من الحكومة الإيطاليّة، لإعادة ترميم وتأهيل مباني ومنشآت ومقطورات محطّة مار مخايل في بيروت، حفاظًا على طابعها التّاريخي والتّراثي، بالإضافة إلى استحداث مساحة طبيعيّة خضراء ضمن المحطّة لإقامة أنشطة ثقافيّة وأكاديميّة وفنيّة.

وأشار المكتب الإعلامي لوزارة الأشغال، إلى أنّ "رسامني اطّلع من المدير العام لمصلحة السّكك الحديديّة والنّقل العام زياد نصر، على أعمال إعادة تأهيل حائط التّصوينة لعقار المحطّة المحاذي لأوتوستراد شارل حلو. كما عقد اجتماعًا في مكتب المدير العام مع العاملين في المصلحة، حيث جرى عرض لأبرز القضايا والتّحدّيات ضمن سياق الجهود المبذولة للنّهوض بمرفق النّقل المشترك، باعتباره من أبرز المرافق الحيويّة المعنيّة بتأمين خدمة اجتماعيّة ملحّة للمواطنين، بخاصّة أنّ المصلحة قد حقّقت نجاحًا بارزًا في ظلّ الأوضاع والظّروف الرّاهنة، تَمثّل بإعادة إطلاق حافلات النّقل المشترك على عدد من الخطوط ضمن مدينة بيروت وجوارها، وسيُصار في الأسبوعين المقبلين إلى إطلاق ثلاثة خطوط على ثلاثة محاور رئيسيّة، انطلاقًا من بيروت شمالًا إلى مدينة طرابلس، وجنوبًا إلى مدينة صور؛ ثمّ إلى شتورة".

وأثنى الوزير على "الإنجازات الّتي تحقّقها المصلحة في ظلّ ظروف العمل الصّعبة"، وأعطى توجيهاته "للمثابرة على هذا النّهج، تحقيقًا للمصلحة والمنفعة العامًة". ووعد بـ"القيام بما يلزم لمؤازرة المصلحة ودعم جهودها، لتتمكّن من الاستمرار في القيام بدورها المركزي ولإعادة الاعتبار إلى هذا المرفق العام الحيوي، بالنّظر إلى الإيجابيّات العديدة الّتي يحقّقها على الصّعد الاقتصاديّة والبيئيّة والصّحيّة والاجتماعيّة كافّة".

بدوره، لفت المكتب الإعلامي لوزير الثّقافة، إلى أنّ "هذه الزّيارة تؤكد الالتزام المشترك بالحفاظ على هذا الموقع التّاريخي وإعادة إحيائه، إذ يُعتبر رمزًا للتّراث التّاريخي والثّقافي لبيروت، كما أنّ لدولة إيطاليا دورًا رائدًا في دعم هذه المبادرة الطّموحة"، مركّزًا على أنّ "هذه المبادرة المموّلة من الوكالة الإيطاليّة للتّعاون الإيطالي الإنمائي، تشير إلى التزام إيطاليا الرّاسخ بالحفاظ على التّراث الثّقافي اللّبناني".

حضر الزّيارة التفقديّة كلّ من سفير إيطاليا في لبنان فابريزيو مارسيلي، مدير الوكالة الإيطاليّة للتّعاون الإنمائي (AICS) ماركو روسكوني، مديرة الوكالة الإيطاليّة للتّعاون الإنمائي في بيروت أليساندرا بيرماتي، المدير العام لمصلحة السّكك الحديديّة والنّقل العام زياد نصر، المدير العام للمديريّة العامّة للآثار سركيس الخوري، ممثّلة اليونسكو كوستانزا فارينا، ممثّل برنامج الأمم المتّحدة للمستوطنات البشريّة (الموئل) هيروشي تاكاباياشي، نائب مدير برنامج الأمم المتّحدة للمستوطنات البشريّة طارق عسيران؛ وخبير التّراث الثّقافي في الوكالة الإيطاليّة للتّعاون الإنمائي جورج شرابي.