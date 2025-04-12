أعلنت "إدارة حصر التّبغ والتّنباك اللّبنانيّة (​الريجي​)، أنّ "وحدة من جهاز مكافحة التّهريب في "الرّيجي" نصبت مكمنًا لسيّارة، ما أسفر عن ضبط كميّة من السّجائر الإلكترونيّة المهرّبة فيها، وذلك في إطار جهود "الرّيجي" المتواصلة لضبط المصنوعات التّبغيّة المهرّبة والمزوّرة"، مشيرةً إلى أنّ "محضر ضبط سُطّر بالمخالف، يَنظر به القضاء المختص".

كانت هذه تفاصيل خبر "الريجي": نصبنا مكمنًا لسيارة وضبطنا فيها سجائر إلكترونية مهرّبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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