لفت عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​فادي كرم​، في تصريح، إلى أنّ "النّائب الزّميل ​حسن فضل الله​ يُحمّل الدّولة مسؤوليّة استمرار الاعتداءات الإسرائيليّة على لبنان، وهذا تجنّ، لأنّ الدّولة حتّى الآن لم تستلم مسؤوليّاتها باحتكار السّلاح والدّفاع عن لبنان وامتلاك قرار الحرب"، موضحًا أنّ "فعليًّا، تُصبح هي المسؤولة عندما يُفكِّك "حزب الله" بنيته العسكريّة ويُنهي مشروعه المسلّح".

كانت هذه تفاصيل خبر كرم: الدولة تصبح مسؤولة عن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية عندما يفكك "حزب الله" بنيته العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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