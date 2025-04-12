دويهي: هناك فرصة كبيرة للحكومة لاستعادة بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيد الجيش

أكّد النّائب ميشال دويهي، أنّ "هنالك فرصةً كبيرةً لحكومة لبنان لاستعادة بسط سلطة الدّولة على الأراضي اللّبنانيّة كافّة، وحصر السّلاح كلّ السّلاح أينما وُجد في يد الجيش اللبناني، من دون مماطلة وميوعة ومن ضمن برنامج زمني واضح ومحدَّد".
ولفت في تصريح، إلى أنّ "هنالك فرصةً أيضًا يجب ألّا نفوّتها، وهي الإتفاق مع صندوق النقد الدولي على خطّة ماليّة للتّعافي، يستعيد من خلالها الاقتصاد اللبناني الثّقة من جهة، ويساهم بالتّحضير بجدّيّة لمؤتمر دعم لبنان الّذي سينعقد في تشرين المقبل من جهة".
وأشار دويهي إلى "أنّنا كنوّاب وسياسيّين، سنشرّع وسنناقش وسنرفع الصّوت عاليًا، كما فعلنا منذ أوّل يوم دخلنا فيه إلى المجلس النّيابي، دفاعًا عن سيادة لبنان ودفاعًا عن اقتصاد عصري شفّاف منتِج وعادل".
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