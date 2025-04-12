مسؤول إيراني لـ"رويترز": خامنئي منح عراقجي الصلاحيات الكاملة بالمحادثات مع واشنطن

ذكرت وكالة "رويترز" أنّ "من المقرّر أن تعقد إيران والولايات المتّحدة الأميركيّة محادثات رفيعة المستوى في ​سلطنة عمان​ اليوم السّبت، بهدف استئناف المفاوضات بشأن البرنامج النّووي الإيراني الّذي يتقدّم بسرعة، في حين هدّد الرّئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بعمل عسكري إذا لم يتم التّوصل إلى اتفاق".

وأشارت إلى أنّ "إيران تتعامل مع المحادثات بحذر، مشكّكةً في إمكانيّة التّوصّل إلى اتفاق، وتشعر بالرّيبة من ترامب، الّذي هدّد مرارًا بقصف إيران إذا لم توقف برنامجها النّووي"، لافتةً إلى أنّه "بينما أشاد كلّ جانب بفرص إحراز تقدّم، إلّا أنّ مواقفهما متباعدة بشأن نزاع مستمر منذ أكثر من عقدين، ولم يتّفقا على ما إذا كانت المحادثات ستكون وجهًا لوجه، كما يطلب ترامب، أو غير مباشرة كما تريد إيران".

وأوضح مسؤول إيراني لـ"رويترز"، أنّ المرشد الإيراني ​علي خامنئي​، منح وزير الخارجيّة الإيرانيّة ​عباس عراقجي​، الّذي يقود وفد بلاده إلى مسقط، "السّلطة الكاملة" في المحادثات. وذكر أنّ "مدّة المحادثات الّتي ستقتصر على القضيّة النّوويّة، ستعتمد على جدّيّة الجانب الأميركي وحسن نيّته".