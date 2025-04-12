الدفاع الروسية: دمّرنا 36 مسيّرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة خلال الليلة الماضية

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​، أنّ "أنظمة الدّفاع الجوّي المناوبة دمّرت خلال اللّيلة الماضية، 36 طائرة مسيّرة أوكرانيّة، منها 18 طائرة مسيّرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و13 مسيّرة فوق أراضي مقاطعة روستوف".

وأشارت في بيان، إلى أنّه "تمّ تدمير طائرتَين مسيّرتَين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، مسيّرتَين فوق أراضي مقاطعة أوريول، وطائرة مسيّرة واحدة فوق مقاطعة كراسنودار".

وكانت قد ذكرت الوزارة مساء أمس، أنّه تمّ تدمير تسع طائرات مسيّرة أوكرانيّة في روستوف على حدود أوكرانيا الشّرقيّة، و4 في كورسك على حدودها الشّماليّة، خلال 30 دقيقة.