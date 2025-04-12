أكّد متحدّث باسم الرّئاسة التّايوانيّة، في تصريح لقناة "الجزيرة"، أنّ "الصين الّتي تثير المشاكل، تواصل استفزازاتها العسكريّة لنا بشكل غير مسؤول، وهي تنفّذ استفزازات بكل أنحاء المحيط الهادئ وليس في محيط الجزيرة فحسب".
وشدّد على "أنّنا مستعدّون للدّفاع عن أنفسنا ونعمل على امتلاك القوّة لذلك"، مشيرًا إلى "أنّنا نعمل على تعزيز قدراتنا الدّفاعيّة للحفاظ على السّلام والاستقرار في المنطقة". ولفت إلى أنّ "السّلام في مضيق تايوان لا يخدم مصلحتنا فحسب، بل مصلحة المجتمع الدّولي كلّه".
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث باسم رئاسة تايوان: الصين تواصل استفزازاتها العسكرية لنا ونعمل على تعزيز قدراتنا الدفاعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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