ترامب: الدولار سيبقى العملة المرجعية وأريد أن تكون إيران عظيمة لكن لا يمكنها امتلاك سلاح نووي

أكّد الرّئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أنّه يشعر بأنّه في حالة "جيّدة جدًّا"، بعد خضوعه لفحص طبّي سنوي هو الأوذل له منذ عودته رسميًّا إلى الرّئاسة في كانون الثّاني الماضي.

وأوضح، في تصريح صحافي على متن طائرة الرّئاسة الأميركيّة "إير فورس وان"، "أنّني خضعت لاختبار إدراكي. لا أعرف ماذا أقول لكم سوى أنّني أجبت على كل الأسئلة بشكل صحيح"، إضافةً إلى فحوص القلب.

من جهة ثانية، شدّد ترامب على "أنّني أريد أن تكون ​إيران​ دولة رائعة وعظيمة وسعيدة. لكن لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي"، وذلك قبيل اللّقاء المرتقب بين مبعوثه ستيف ويتكوف، ووزير الخارجيّة الإيرانيّة عباس عراقجي في سلطنة عُمان.

ولفت، في ظلّ تراجع الدّولار الأميركي في الأسواق متأثّرًا بسياسة الرّسوم الجمركيّة الّتي يتّبعها، إلى "أنّنا العملة المرجعيّة، وسنظل كذلك دائمًا... أعتقد أنّ الدولار عظيم".