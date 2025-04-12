أعربت ​وزارة الخارجية السعودية​، عن إدانتها بأشدّ العبارات "أوامر الإغلاق الّتي أصدرتها إسرائيل بحق ستّ مدارس تابعة لوكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللّاجئين الفلسطينيّين (​الأونروا​) في ​القدس​ الشّرقيّة"، مشدّدةً على "رفض السّعوديّة القاطع لمواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعنّتها، واستهدافها الممنهج لوكالة "الأونروا" والعمل الإغاثي والإنساني، وسط صمت المجتمع الدّولي". وطالبت في بيان، ​المجتمع الدولي​ بـ"الاضطلاع بمسؤوليّاته تجاه الانتهاكات الإسرائيليّة المستمرّة ضدّ ​الشعب الفلسطيني​ الشّقيق"، مؤكدةً أنّ "الصّمت عن هذه الانتهاكات يفاقم الأزمة، ويقوّض فرص تحقيق السّلام في المنطقة".

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية السعودية دانت إغلاق إسرائيل 6 مدارس للأونروا بالقدس: الصمت عن الانتهاكات يفاقم الأزمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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