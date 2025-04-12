وصول الوفد الإيراني برئاسة عراقجي إلى مسقط للمشاركة بالمفاوضات مع الوفد الأميركي

وصل الوفد الإيراني برئاسة وزير الخارجيّة ​عباس عراقجي​ إلى العاصمة العمانيّة مسقط، للمشاركة في المفاوضات مع الوفد الأميركي في وقت لاحق اليوم.

وستشهد مسقط أولى جلسات المحادثات الأميركيّة- الإيرانيّة، بحثًا عن حلول لأزمة الملف النّووي الإيراني. ويترأس عراقجي الوفد الإيراني، فيما يترأس الوفد الأميركي المبعوث الرّئاسي ستيف ويتكوف.

وكان قد أعلن المتحدّث باسم ​وزارة الخارجيّة الإيرانيّة​ إسماعيل بقائي، في وقت سابق اليوم، "أنّنا نتّجه مع مجموعة من زملائنا الأكثر خبرة إلى مسقط، برفقة عراقجي​"، مؤكّدًا "أنّنا عازمون على استخدام كلّ قدراتنا لحماية قوّة إيران ومصالحها الوطنيّة".

في السّياق، أفاد مصدر مطّلع لموقع "أكسيوس"، بأنّ "المحادثات اليوم من المفترَض أن تبدأ في إطار غير مباشر، ثمّ من المرجّح أن تنتقل إلى المشاركة المباشرة في وقت لاحق من اليوم، إذا كان الاجتماع الأوّلي إيجابيًّا".

بدوره، كشف مسؤول إيراني لوكالة "رويترز"، أنّ المرشد الإيراني ​علي خامنئي​، منح عراقجي​ "السّلطة الكاملة" في المحادثات، مبيّنًا أنّ "مدّة المحادثات الّتي ستقتصر على القضيّة النّوويّة، ستعتمد على جدّيّة الجانب الأميركي وحسن نيّته".