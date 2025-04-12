زلزال بقوة 6,2 درجات قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة

ابوظبي - سيف اليزيد - ضرب زلزال بقوة 6,2 درجات السبت قبالة سواحل منطقة نيو أيرلند في بابوا غينيا الجديدة على ما أفاد المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي. ووقع الزلزال على عمق 72 كيلومتراً وعلى بعد حوالي 115 كيلومترا جنوب شرق مدينة كوكوبو.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012