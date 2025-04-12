واشنطن: ملتزمون باستعادة أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

أكدت الولايات المتحدة الأميركية التزامها باستعادة أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر، معتبرةً أن هجمات الحوثيين على خطوط الملاحة العالمية عرقلت جهود تحقيق مستقبل مشرق للشعب اليمني.

وجدد السفير الأميركي لدى اليمن، ستيفن فاجن، التزام الولايات المتحدة بدعم تطلعات الشعب اليمني نحو السلام والازدهار، وإيجاد وضع أفضل لتحقيق حل سياسي شامل، وتمكينِ اليمنيين من المضي قُدُماً نحو مستقبل أكثر أملاً لبلادهم، إضافة الى استعادة أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

وأشار السفير فاجن، خلال حفل استقبال نظمته سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى اليمن، بمناسبة اليوم الوطني الـ 249 لاستقلال الولايات المتحدة، إلى أن «هجمات ميليشيات الحوثي غير القانونية على خطوط الملاحة العالمية عرقلت جهود تحقيق مستقبل مشرق للشعب اليمني».

وأكد السفير الأميركي، أن «الضربات الجوية المُركّزة، تستهدف ميليشيات الحوثي وقدرتهم العسكرية فقط، وليس المدنيين اليمنيين المختطفين في مناطق سيطرتهم، والتخلص من المنشآت الحوثية لمستودعات الأسلحة ومصانعها، ومراكز القيادة والسيطرة، ومواقع أخرى، يستخدمونها لتوجيه هجماتهم الصاروخية، والطائرات المسيّرة، والقوارب المفخخة، والتخلص من كبار القادة الحوثيين».

ولفت فاجن، إلى أن الولايات المتحدة تعمل بشكل مكثف لمنع تدفق الأسلحة إلى الحوثيين، ورفع مستوى التعاون مع الشركاء، والعمل على توقف التدفق المالي للحوثيين.

وفي سياق آخر، أعرب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، عن إدانته واستنكاره الجريمة الحوثية أمس الأول، ضد المدنيين في مديرية «حيس» بمحافظة الحديدة، باستخدام طيران مسيّر استهدف منزلاً في قرية «بيت بيش»، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال من أسرة واحدة.

وأوضح الإرياني في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن «هذه الجريمة المأساوية تضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي ضد المدنيين الأبرياء في مختلف المناطق المحررة، في تجسيد واضح لنهج الميليشيات التي لا تميز بين طفل أو امرأة أو شيخ، وتستمر في قتل وتشريد الشعب اليمني من دون رحمة».

وأكد الإرياني، أنه «وفي الوقت الذي يزايد فيه عبدالملك الحوثي في تصريحاته، يستمر في قتل المدنيين في المناطق المحررة، وبخاصة الأطفال والنساء، وتهجيرهم وتشريدهم»، مشيراً إلى أن «هذا التناقض الصارخ يفضح حقيقة شعاراته، التي لا تعدو كونها مزايدة رخيصة لا تُسمن ولا تغني أمام الجرائم اليومية التي يرتكبها بحق اليمنيين».

ودعا الإرياني إلى «تحرك دولي جاد وفوري لوقف هذه الجرائم التي يدفع ثمنها المدنيون الأبرياء، ومحاسبة مرتكبيها من قيادات وعناصر ميليشيات الحوثي، واتخاذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين».