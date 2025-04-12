شكرا لقرائتكم خبر عن فرض غرامة للحد من الاحتباس الحراري في قطاع الملاحة والان نبدء بالتفاصيل

الاحتباس الحراري في قطاع الملاحة

مكافحة تغير المناخ

الدمام - شريف احمد - اتفقت الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية، الجمعة، على معايير عالمية للحد التدريجي من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في قطاع الملاحة.وأعلنت المنظمة البحرية الدولية أنه اعتبارًا من عام 2028، ستواجه أي سفينة تتجاوز حدا محددًا من انبعاث ثاني أكسيد الكربون غرامة مالية.وأفادت المفوضية الأوروبية بأن سيحدد الغرامة مبدئيًا بواقع 100 دولار لكل طن من ثاني أكسيد الكربون، مع فرض غرامات أشد في حالة حدوث تجاوزات أعلى.وقالت المنظمة البحرية الدولية، في بيان لها، إن هذه الإجراءات، التي من المقرر اعتمادها رسميًا في أكتوبر 2025 قبل أن تدخل حيز التنفيذ في 2027، ستصبح إلزامية للسفن الكبيرة العابرة للمحيطات التي تتجاوز حمولتها الإجمالية 5000 طن.وتحدث هذه السفن 85% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن قطاع الملاحة الدولية.ووصفت المفوضية الأوروبية، في بيان لها، الاتفاق بأنه "اتفاق تاريخي في مكافحة تغير المناخ"، وقالت إنه "خطوة هامة نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية من الغازات المسببة للاحتباس الحراري في قطاع الملاحة العالمية بحلول عام 2050".ومن المتوقع أن تدر تسعيرة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عائدات تتراوح بين 11 إلى 13 مليار دولار سنويًا.وأفادت المفوضية الأوروبية أن تلك الأموال ستستخدم لتعزيز تطوير واستخدام الوقود ذو الانبعاثات الصفرية أو شبه الصفرية.