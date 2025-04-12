بقائي: وفد برئاسة عراقجي توجه إلى عمان وعازمون على استخدام كل قدراتنا لحماية مصالح إيران

أعلن المتحدّث باسم ​وزارة الخارجية الإيرانية​ إسماعيل بقائي، في تصريح، "أنّنا نتّجه مع مجموعة من زملائنا الأكثر خبرة إلى مسقط، برفقة وزير الخارجيّة ​عباس عراقجي​"، مؤكّدًا "أنّنا عازمون على استخدام كلّ قدراتنا لحماية قوّة إيران ومصالحها الوطنيّة".

وتشهد العاصمة العُمانيّة مسقط اليوم السّبت، أولى جلسات المحادثات الأميركيّة- الإيرانيّة، بحثًا عن حلول لأزمة الملف النّووي الإيراني. ويترأس عراقجي الوفد الإيراني، فيما يترأس الوفد الأميركي المبعوث الرّئاسي ستيف ويتكوف.

وأشار بقائي أمس، إلى "أنّنا سنعطي الدّبلوماسيّة فرصةً حقيقيّةً في المحادثات مع الولايات المتّحدة في سلطنة عُمان، بحسن نيّة ويقظة تامّة. على أميركا أن تُقدّر هذا القرار الّذي اتُّخذ رغم خطابها العدائي".