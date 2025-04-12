روسيا: استعادة الثقة مع أميركا ستتطلب وقتاً وجهوداً مستمرة

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو، واشنطن (الاتحاد، وكالات)

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس، أن استعادة الثقة مع الولايات المتحدة بشكل كامل ستتطلب وقتاً وجهوداً مستمرة، مشيراً إلى أن المحادثات التي أجرتها موسكو مؤخراً مع فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب عكست تفاهماً أولياً حول أهمية استئناف الحوار السياسي بين البلدين رغم استمرار التباينات في عدد من القضايا.

ونقل الكرملين عن لافروف تأكيده خلال مؤتمر صحفي مع نظرائه من دول رابطة الدول المستقلة أن تبادل السجناء مع الولايات المتحدة أسهم في تعزيز أجواء الثقة إلا أن استعادتها بشكل كامل ستتطلب وقتاً وجهوداً مستمرة.

وأضاف أن «الاتصالات الأخيرة بين موسكو وواشنطن حملت إشارات مشجعة بشأن مستقبل الحوار الثنائي»، مشيراً إلى أن «الإدارة الأميركية بخلاف الموقف الأوروبي بدأت تظهر فهماً أعمق للأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية».

وفي سياق تناوله للحرب في أوكرانيا، رأى لافروف أن «الإدارة الأميركية باتت أكثر إدراكاً للطبيعة التي تتسم بها القيادة الأوكرانية».

واعتبر لافروف أن «إدارة ترامب تتفهم كراهية الرئيس الأوكراني للروس، وكذلك التسليم بالأمر الواقع بشأن خسارة أوكرانيا لبعض الأراضي». وأشار لافروف إلى أن «ترامب صرح علناً بأن محاولات ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي كانت خطأ كبيراً لعب دوراً حاسماً في الأحداث الحالية».

وقال: «العودة لحدود عام 1991 أصبحت مستحيلة، وعلى زيلينسكي الرضوخ للأمر الواقع».

وفي سياق متصل، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، بمبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، في سانت بطرسبرغ، وذلك من أجل مناقشة تسوية النزاع الأوكراني، حسبما ذكرت وكالة «إنترفاكس» الروسية.

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال، في وقت سابق أمس إن اللقاء سيُخصص لمناقشة تسوية النزاع الأوكراني، مضيفاً أن الاجتماع يُعد «فرصة مهمة لنقل موقف الاتحاد الروسي إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب».