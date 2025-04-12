"القوات المسلحة اليمنية": استهدفنا أمس هدفَين عسكريَين إسرائيليَين في يافا بطائرتَين مسيّرتَين

أعلنت "​القوات المسلحة اليمنية​"، أنّ "انتصارًا لمظلوميّة الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردًّا على استمرار حرب الإبادة الجماعيّة بحقّ إخواننا في غزة، نفّذ سلاح الجو المسيّر في القوّات المسلّحة اليمنيّة عمليّةً عسكريّةً نوعيّةً استهدفت هدفَين عسكريَّين للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلّة، وذلك بطائرتَين مسيّرتَين نوع "يافا".

وأكّدت في بيان، "أنّها على العهد في الدّعم والإسناد، لن تتراجع ولن تتوقّف، وأنّ مواجهة العدوان الأميركي المستمر على بلدنا لن يمنعها من الاستمرار في تأدية واجبها الدّيني والأخلاقي والإنساني تجاه الصامدين في غزّة، حتّى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم".