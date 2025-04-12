تنسيقية لجان المقاومة بالسودان: 57 قتيلًا في هجمات لقوات الدعم السريع في دارفور

كشفت تنسيقيّة لجان المقاومة في ​السودان​، عن مقتل 57 شخصًا، نتيجة هجمات لـ"قوّات الدّعم السّريع" على مدينة الفاشر ومخيّم للنّازحين قربها، وهي آخر عاصمة ولاية يسيطر عليها الجيش السّوداني في إقليم ​دارفور​ ومحور معارك ضارية.

وأوضحت في بيان، أنّ الهجوم الأوّل الّذي شُنّ تحت غطاء نيران كثيفة، استهدف صباح الجمعة معسكر زمزم للنّازحين من محورَين، الجنوبي والشّرقي"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ التّصدّي للهجوم، والمعلومات الّتي وصلتنا تفيد بأنّ هنالك 25 مواطنًا قُتلوا، من بينهم أطفال وكبار ونساء، وعدد من الجرحى والمصابين".

وذكرت تنسيقيّة لجان المقاومة أنّ "كذلك، هاجمت ​قوات الدعم السريع​ مدينة الفاشر نفسها من جهة الشّرق والشّمال الشّرقي، بقصف مدفعي عيار 120 وقنّاصات، إضافةً إلى إطلاقها سربًا من المسيّرات الانتحاريّة"، ما أدّى إلى مقتل 32 مدنيًّا بينهم أربع نساء وعشرة أطفال.

وتكثّف "قوّات الدّعم السّريع" جهودها للسّيطرة على كامل إقليم دارفور في غرب البلاد، منذ أن خسرت مواقعها في العاصمة الخرطوم في آذار الماضي.