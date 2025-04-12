4 جرحى نتيجة اصطدام طائرة مدنية خاصة بجدار سياج مطار فاس بالمغرب أثناء هبوطها

أعلنت وزارة النّقل واللوجيستيك المغربيّة، أنّ "طائرةً من طراز "هوكر XP800"، تشغلها شركة الخطوط الجوّيّة "إير أوسيان"، كانت متوجّهة من مراكش باتجاه مطار فاس-سايس، حين انحرفت عن المدرج الطّولي أثناء هبوطها، واصطدمت بجدار سياج المطار، ما تسبّب في إلحاق أضرار ماديّة جسيمة بالطّائرة. كما أُصيب أفراد الطّاقم الثلاثة وشخص واحد على الأرض، وقد تمّ إسعاف المصابين الأربعة على الفور ونقلهم إلى مستشفى للعلاج".

وأوضحت في بيان، أنّ "وفقًا للإجراءات المعمول بها، انتقل مكتب التّحقيقات والتّحاليل المتعلّقة بحوادث الطّيران المدني التّابع لوزارة النّقل واللوجيستيك، والمكوّن من فريق من المحقّقين التّقنيّين إلى مكان الحادث، لإجراء التّحقيقات اللّازمة لتحديد أسباب وملابسات هذا الحادث"، مؤكّدةً "أنّها ستتّخذ الإجراءات اللّازمة كافّة لتسليط الضّوء على هذا الحادث، وضمان سلامة النّقل الجوّي".