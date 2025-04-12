مقتل 3 أشخاص جراء تحطم طائرة صغيرة في ولاية فلوريدا الأميركية

أفادت وسائل إعلام أميركيّة وهيئة الطّيران الفيدراليّة الأميركيّة، عن وقوع حادث تحطّم طائرة صغيرة في منطقة بوكا راتون بولاية فلوريدا، ما أدّى إلى مقتل جميع الرّكاب الثّلاثة على متنها، وإصابة رجل كان في سيّارة.

وكانت الطّائرة وهي من طراز "سيسنا 310" قد أقلعت من المدرج 05 في مطار بوكا راتون متّجهةً إلى مطار تالاهاسي، لكنّها سقطت بعد 11 دقيقة من الإقلاع على بُعد حوالي 800 متر جنوب غرب عتبة المدرج، بسبب مشاكل ميكانيكيّة، حسبما ذكر موقع "aviation24". وقد أغلقت شرطة بوكا راتون الطّرق القريبة من موقع التّحطم، ونصحت المواطنين بتجنب المنطقة، فيما قامت فرق الإنقاذ بإخماد حريق اندلع بعد تحطّم الطّائرة.