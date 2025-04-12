شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الريادة يستعد للانتخابات ويستهدف دعم الكوادر فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إن الحزب وقياداته تقود تحركات مدروسة استعدادًا لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، مركّزًا على دعم وتمكين الكوادر المحلية داخل الدوائر.

وأضاف ينتهج الحزب سياسة الانخراط المجتمعي بعيدًا عن الضوضاء الإعلامية، ويعتمد على شبكة من الكوادر الشبابية التي تعمل على رصد احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.

وشدد كمال حسنين على أن حزب الريادة لا يسعى إلى الظهور بقدر ما يسعى إلى التأثير الفعلي داخل البرلمان، مشيرًا إلى أن معركة الوعي أهم من معركة المقاعد.