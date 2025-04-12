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حزب الريادة يستعد للانتخابات ويستهدف دعم الكوادر فى المحافظات

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حزب الريادة يستعد للانتخابات ويستهدف دعم الكوادر فى المحافظات

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود العمرى

السبت، 12 أبريل 2025 06:00 ص

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إن الحزب وقياداته تقود تحركات مدروسة استعدادًا لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، مركّزًا على دعم وتمكين الكوادر المحلية داخل الدوائر.

وأضاف ينتهج الحزب سياسة الانخراط المجتمعي بعيدًا عن الضوضاء الإعلامية، ويعتمد على شبكة من الكوادر الشبابية التي تعمل على رصد احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.

وشدد كمال حسنين على أن حزب الريادة لا يسعى إلى الظهور بقدر ما يسعى إلى التأثير الفعلي داخل البرلمان، مشيرًا إلى أن معركة الوعي أهم من معركة المقاعد.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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