شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعلن تقليص إنفاق البنتاغون بمقدار 5,1 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

الإنفاق العسكري الأمريكي

ميزانية البنتاغون

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، أن البنتاغون سيخفض من إنفاقه "غير الضروري" بمقدار 5,1 مليار دولار، ويشمل التقليص المنح المقدمة لجامعتين أمريكيتين مرموقتين.وقال هيغسيث في مقطع فيديو نشر على منصة إكس: "سنوقع في هذه الأثناء مذكرة تأمر بإنهاء عقود مع وزارة الدفاع بقيمة 5,1 مليار دولار".يندرج هذا الإعلان ضمن برنامج فدرالي ضخم لخفض الميزانية تعهد به إيلون ماسك، بموافقة الرئيس دونالد ترامب، في إطار تفويضه لإدارة الكفاءة الحكومية.وتتضمن النفقات المعنية 500 مليون دولار من المنح المخصصة لجامعة نورث وسترن وجامعة كورنيل اللتين وصفتا بأنهما "مؤسستان أكاديميتان تتسامحان مع معاداة السامية وتدعمان برامج التنوع والمساواة والإدماج المثيرة للانقسام".وقالت رئاسة جامعة كورنيل في بيان الثلاثاء إنها تلقت 75 أمرا بوقف العمل من وزارة الدفاع بشأن أبحاث "مهمة للغاية بالنسبة للدفاع الوطني والأمن السيبراني والصحة في الولايات المتحدة".وتتعلق إحدى المنح المذكورة بأبحاث السرطان، وفقا للبيان، فيما أشار بيت هيغسيث إلى وقف أحد عشر عقدا يتعلق بالتنوع والمساواة والإدماج، والمناخ والاستجابة لجائحة كوفيد-19 و"أنشطة غير أساسية" أخرى.وأوضح "نحن بحاجة إلى هذه الأموال من أجل تحسين الرعاية الصحية لمقاتلينا وعائلاتهم، بدلا من دفع 500 دولار في الساعة للمستشارين"، وتبلغ ميزانية البنتاغون لعام 2025 نحو 850 مليار دولار.وفي فبراير، أمر وزير الدفاع في مذكرة اطلعت عليها صحيفة واشنطن بوست، بوضع تدابير ترمي إلى خفض ميزانية وزارته بنسبة 8% سنويا.