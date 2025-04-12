رابطةُ العالم الإسلامي تُدين أوامر الإغلاق التي أصدرتها إسرائيل بحق ستّ مدارس لوكالة “الأونروا” في القدس المحتلة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أدانت رابطة العالم الإسلامي أوامر الإغلاق التي أصدرتها إسرائيل بحق ستّ مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة القدس المحتلة، في إطار انتهاكات ممنهجة تستهدف سياسيًا وعسكريًا أجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية، وقراراتها ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني.

‏وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، جدّد معالي أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الدعم والتضامن مع “الأونروا” في مهمّتها الإنسانية لدعم أبناء الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى تضافر جهود الجميع دولًا ومنظمات وشعوبًا ضد هذه الهمجية الإسرائيلية المتواصلة في انتهاك كافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وأكد فضيلته أن كل ضميرٍ حيّ حول العالم يناشد إيقاف آلة حرب الحكومة الإسرائيلية، وتفعيل القانونين: الدولي والإنساني العالق حيال هذه الإبادة الوحشية التي تُمارس بحق المدنيين الفلسطينيين على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط