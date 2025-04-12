الخارجية الفلسطينية ترحب باعتماد اليونسكو قرارًا يدعم استمرارية الأنشطة التعليمية للأونروا في فلسطين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعتماد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” في دورته (221) المنعقدة اليوم في باريس، قرارًا بدعم الأنشطة التعليمية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتأكيد التزام “اليونسكو” بدعم دور وكالة الغوث، واستمرار عملها وولايتها، لا سيما في مجال التعليم، الذي يُعد أحد المحاور الأساسية لعمل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، معربةً عن تقديرها للدول التي دعمت هذا القرار.

وأكدت خارجية فلسطين في بيان لها، أن هذا القرار يحمل أبعادًا مهمة تتعلق بدعم ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “أونروا” ويعزز التعاون طويل الأمد والمشترك بين اليونسكو والأونروا، والقيم المشتركة التي يسعى الاحتلال باستمرار تقويضها، خاصةً فيما يتعلق بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وحقوق التعليم، والرعاية الصحية والمساعدات والخدمات الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين.

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