شكرا لقرائتكم خبر عن استمر 4 ساعات.. تفاصيل اللقاء بين بوتين ومبعوث ترامب والان نبدء بالتفاصيل

لقاء بوتين ومبعوث ترامب

النزاع في أوكرانيا

الدمام - شريف احمد - انتهى لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف عقد في سان بطرسبرغ، وقد استمرت المناقشات أكثر من أربع ساعات وتناولت خصوصا ملف أوكرانيا، وفق ما أفادت الجمعة وكالات أنباء روسية.وفق وكالتي ريا نوفوستي وتاس، استمرت المحادثات أربع ساعات وثلاثين دقيقة. وأفاد مراسل صحيفة إزفيستيا على تلغرام بأن الوفدين غادرا المكتبة الرئاسية حيث عقد الاجتماع.وقال الكرملين في بيان مقتضب إن "رئيس الدولة الروسي التقى المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية ستيف ويتكوف". وأضاف أن "الاجتماع ركز على جوانب التسوية الأوكرانية".كان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قد صرح في وقت سابق بأنه لا يتوقع أي "اختراقات" دبلوماسية من هذا اللقاء، وهو الثالث بين فلاديمير بوتين وستيف ويتكوف منذ فبراير.وتجري إدارة دونالد ترامب التي تريد إنهاء النزاع في أوكرانيا بسرعة، محادثات منفصلة مع الروس والأوكرانيين منذ عدة أسابيع. ولكن هذه المناقشات لم تسفر حتى الآن عن وقف شامل للأعمال العدائية.في وقت سابق الجمعة، التقى ويتكوف في سان بطرسبرغ مع كبير المفاوضين الاقتصاديين في الكرملين كيريل دميترييف الذي زار واشنطن في مطلع أبريل في أول زيارة لمسؤول روسي كبير إلى الولايات المتحدة منذ أن شنت روسيا هجومها في أوكرانيا في فبراير 2022.