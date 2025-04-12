البيت الابيض: ترامب يخضع لأول فحص طبي خلال ولايته الثانية

اشار البيت الأبيض الى إن الرئيس الاميركي دونالد ترامب، سيخضع لأول فحص بدني له في ولايته الثانية اليوم الجمعة دون تخدير عام.

واعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن البيت الأبيض سيقدم إفادة في أقرب وقت ممكن بشأن الفحص الذي سيجريه طبيب الرئيس.

وأضافت "يخضع الرئيس لعدد من الفحوص والأشعة. إنه فحص بدني سنوي، لذا هناك الكثير من التفاصيل المتعلقة به"، وذكرت أن ترامب لن يخضع لتخدير عام في إطار الفحص.

واعلن ترامب على منصة تروث سوشيال، عن هذا الفحص "أنا بحال أفضل من أي وقت مضى، ومع ذلك، لا بد من القيام بهذه الأمور!".

وترامب، الذي سيبلغ من العمر 79 عاما في حزيران، هو أكبر شخص سنا يتولى رئاسة الولايات المتحدة.

وقد يقدم الفحص الطبي أول توضيح لوضع ترامب الصحي منذ تعرضه لإصابة سطحية في أذنه من رصاصة في محاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا في تموز الماضي. ونشرت حملته تقريرا أعده روني جاكسون، طبيب ترامب السابق في البيت الأبيض وعضو الكونغرس الجمهوري من تكساس، قال فيه إن الإصابات كانت سطحية.

وعادة ما يحدد البيت الأبيض البيانات التي ستُنشر من الفحص الصحي للرئيس. وترامب غير ملزم بالإفصاح عن أي معلومات ولا يوجد نموذج محدد لإجراء الفحص الرئاسي. ولم يُفصح ترامب إلا عن معلومات محدودة عن صحته خلال حملاته الرئاسية.