المبعوث الأميركي: أوكرانيا قد تقسم مثل برلين بعد الحرب العالمية الثانية ضمن اتفاق محتمل

اشار المبعوث الأميركي كيث كيلوغ الى ان أوكرانيا قد تقسم مثل برلين بعد الحرب العالمية الثانية ضمن اتفاق محتمل، ومن الممكن تمركز قوات فرنسية وبريطانية في غرب أوكرانيا في إطار قوة طمأنة، بحسب صحيفة "التايمز".

وذكر كيلوغ بانه من الممكن بقاء الجيش الروسي في شرق أوكرانيا، ويمكن وجود قوات أوكرانية ومنطقة منزوعة السلاح بين قوات روسيا وقوات فرنسا وبريطانيا. واشار الى ان أوكرانيا بلد كبير بما يكفي لاستيعاب جيوش عدة تسعى إلى فرض وقف لإطلاق النار.

واوضح كيلوغ بان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد لا يقبل مقترح مناطق السيطرة في أوكرانيا، والولايات المتحدة لن ترسل أي قوات برية إلى أوكرانيا. واردف "هناك اقتراح بإنشاء منطقة منزوعة السلاح بعرض ١٨ ميلا على خطوط التماس الحالية شرقي أوكرانيا".

وتابع كيلوغ: "نؤيد إجراء انتخابات في أوكرانيا، ونعتقد أن الرئيس الاوكراني زيلنسكي منفتح على ذلك بمجرد التوصل لحل ما".