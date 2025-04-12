اشارت صحيفة "بوليتيكو" الاميركية نقلا عن مصادر مطلعة، الى ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب حدد 60 يوما لإيران لإحراز تقدم في المحادثات، وإلا فإنها قد تواجه ردا عسكريا.

كانت هذه تفاصيل خبر بوليتيكو عن مصادر مطلعة: ترامب حدد 60 يوما لإيران لإحراز تقدم في المحادثات وإلا فإنها قد تواجه ردا عسكريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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