الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية الروسية تسقط 13 مسيرة أوكرانية في 30 دقيقة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الدفاع الجوي دمرت 13 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 30 دقيقة في وقت متأخر من اليوم الجمعة. وأفادت الدفاع الروسية في بيان، أنه بين الساعة (19:00-19:30 بتوقيت غرينتش)، دُمرت تسع طائرات مسيرة في منطقة روستوف على حدود أوكرانيا الشرقية، وأربع في منطقة كورسك على حدودها الشمالية.

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