الكرملين: انتهاء اللقاء بين بوتين ومبعوث ترامب بعد أكثر من أربع ساعات والاجتماع ركز على جوانب التسوية الأوكرانية

انتهى لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستيف ويتكوف عقد في سان بطرسبرغ، وقد استمرت المناقشات أكثر من أربع ساعات وتناولت خصوصا ملف أوكرانيا، وفق ما أفادت الجمعة وكالات أنباء روسية.

ووفق وكالتي ريا نوفوستي وتاس، استمرت المحادثات أربع ساعات وثلاثين دقيقة. وأفادت صحيفة "إزفيستيا" بأن الوفدين غادرا المكتبة الرئاسية حيث عقد الاجتماع.

وذكر الكرملين في بيان مقتضب، إن "رئيس الدولة الروسي التقى المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأميركية ستيف ويتكوف". وأضاف أن "الاجتماع ركز على جوانب التسوية الأوكرانية".

كان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قد صرح في وقت سابق بأنه لا يتوقع أي "اختراقات" دبلوماسية من هذا اللقاء، وهو الثالث بين فلاديمير بوتين وستيف ويتكوف منذ شباط.

وتجري إدارة دونالد ترامب التي تريد إنهاء النزاع في أوكرانيا بسرعة، محادثات منفصلة مع الروس والأوكرانيين منذ عدة أسابيع. ولكن هذه المناقشات لم تسفر حتى الآن عن وقف شامل للأعمال العدائية.

في وقت سابق الجمعة، التقى ويتكوف في سان بطرسبرغ مع كبير المفاوضين الاقتصاديين في الكرملين كيريل دميترييف، الذي زار واشنطن في مطلع نيسان في أول زيارة لمسؤول روسي كبير إلى الولايات المتحدة منذ أن شنت روسيا هجومها في أوكرانيا في شباط 2022.