الصفدي: للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار بغزة ونرفض تهجير الفلسطينيين من وطنهم

أكّد وزير الخارجيّة الأردنيّة ​أيمن الصفدي​، "ضرورة تكثيف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على ​قطاع غزة​، والتّوصّل لوقف فوري ودائم لإطلاق النّار، وتنفيذ اتفاقيّة التّبادل الّتي أُنجِزَت بجهود مصريّة وقطريّة وأميركيّة"، محذّرًا من "التّبعات الإنسانيّة الكارثيّة لاستمرار إسرائيل في منع دخول المساعدات الإنسانيّة إلى غزة، في خرق فاضح للقانون الدّولي والقانون الدّولي الإنساني".

وشدّد، خلال مشاركته في اجتماع تنسيقي للجنة الوزاريّة العربيّة الإسلاميّة المكلّفة بالتّحرّك الدّولي لوقف الحرب على غزة، واجتماع عقدته اللّجنة مع ممثّلين عن كلّ من إسبانيا، سلوفينيا، النرويج، الإتحاد الأوروبي، روسيا، الصين، بريطانيا، وفرنسا، على "موقف الأردن الثّابت في رفض تهجير الفلسطينيّين من وطنهم، بما في ذلك من خلال حرمان الفلسطينيّين من مقوّمات الحياة في غزة ودفعهم لمغادرة وطنهم"، مركّزًا على أنّ "محاولات دفع الفلسطينيّين خارج وطنهم من خلال جعل غزة غير قابلة للحياة، لن يكون هجرة طوعيّة بل تهجيرًا قسريًّا مرفوضًا ومدانًا، وخرقًا للقانون الدّولي".