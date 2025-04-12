انفجار قنبلة في أثينا خارج مكاتب الشركة المشغلة للسكك الحديدية

وقع انفجار يشتبه في أنه ناجم عن قنبلة في أثينا خارج مكاتب الشركة المشغلة للسكك الحديدية اليونانية، وفقا لوسائل إعلام يونانية رسمية. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.
وضربت الشرطة طوقا أمنيا على المنطقة، بطول شارع رئيسي في العاصمة اليونانية، حيث قال السكان إن انفجارا قويا وقع مساء اليوم الجمعة.
وذكرت وسائل إعلام محلية إن صحيفة وموقعا إخباريا تلقيا مكالمة مجهولة المصدر قبل وقت قصير من الانفجار تحذر من زرع قنبلة خارج مكاتب الشركة المشغلة للسكك الحديدية.
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