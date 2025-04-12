شكرا لقرائتكم خبر عن الجيل الديمقراطى يُكثف تحركاته استعدادًا للانتخابات البرلمانية والان مع تفاصيل الخبر

كثّف حزب الجيل الديمقراطي، برئاسة ناجي الشهابي، جهوده استعدادًا مبكرًا لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، من خلال خطة تحرك تشمل كافة المحافظات.

وكشف ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، أن الحزب بدأ بعقد اجتماعات موسعة مع قيادات الأمانات المركزية والمحلية، لوضع معايير دقيقة لاختيار المرشحين القادرين على تمثيل الحزب بأفضل صورة، لافتا إلى أنه يولي الحزب أهمية كبيرة للتواصل المباشر مع الشارع، حيث يستهدف الفترة المقبلة إطلاق حملات ميدانية لتعزيز حضوره في الدوائر الانتخابية، إلى جانب فتح قنوات جديدة لتلقي مقترحات المواطنين.

وأضاف أنه تم تدشين ورش تدريبية تستهدف كوادر الحزب، لتعريفهم بالملفات التشريعية والرقابية، مع التركيز على آليات صياغة القوانين والرقابة البرلمانية.

ويعمل الحزب حاليًا على إعداد برنامج انتخابي شامل يضع المواطن في صلب الأولويات، مع التركيز على ملفات التعليم والصحة والعدالة الاجتماعية.

وأكد الشهابى، أن الجيل الديمقراطي يسعى لتقديم برلمان حقيقي يعبر عن آمال المصريين، مشددًا على أهمية تكاتف كل الأحزاب الوطنية لتحقيق تمثيل ديمقراطي حقيقي.