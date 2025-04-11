إنتخابات صندوق تعاضد موظفي الجامعة اللبنانية: فوز لائحة الرؤية الجامعة

أُقفلت صناديق إقتراع إنتخابات صندوق تعاضد موظفي الجامعة اللبنانية/ الخامسة مساء الخميس ١٠/٤/٢٠٢٥، وشهدت مشاركة مايقارب ٦٠ % من موظفي الجامعة اللبنانية لإنتخاب لائحتين: - الأولى لائحة مكتملة وحملت شعار "الرؤية الجامعة" تضم مختلف أطياف الجامعة اللبنانية. - والثانية : لائحة "انت بتختار" غير مكتملة (٥ اعضاء فقط). قبل بدء العملية الإنتخابية تم عقد جمعية عمومية عُرِضت خلالها موازنة الصندوق عن العامين المنصرمين وجرى التصويت عليها بأغلبية الحاضرين. وبعدها تم فتح صناديق الإقتراع حيثُ قُسِموا على ثلاث قاعات: - الأولى: لموظفي وأجراء والمتعاقدين الإداريين (٣ صناديق)، - الثانية: للموظفين المتقاعدين (صندوق عدد٢)، - الثالثة: لمدربي الجامعة اللبنانية(٤ صناديق). أُقفلت الصناديق تمام الخامسة وأظهرت عمليات الفرز تقدماً واضحاً بفارق كبير للائحة "الرؤية الجامعة" على لائحة "أنت بتختار". وأُعلنت النتائج بعد إنتهاء جميع عمليات الفرز ونالت لائحة "الرؤية الجامعة" أعلى معدل من الأصوات القترعة. وأعضاء اللائحة الفائزة هم: عبد الله شمص - غلوريا جوني - طارق بكري - هادي نجم - حسين عواد - جان ابراهيم - ميلاد المسن - وائل العيد - علاء الدين الشبيب - زينة القزي - نديم زين الدين واميل يونس.

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