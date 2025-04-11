الأرصاد الجوية: الطقس غدًا غائم مع ضباب على المرتفعات ويُتوقّع تساقط أمطار خفيفة متفرقة

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط لا يزالان تحت تأثير منخفض جوّي متمركز شمال تركيا، مصحوب بكتل هوائيّة باردة نسبيًّا، ممّا يؤدّي إلى طقس متقلّب وماطر أحيانًا، مع درجات حرارة دون معدّلاتها الموسميّة، ويستمر تأثيره حتّى صباح يوم الثّلثاء المقبل، حيث ينحسر ويستقر الطّقس تدريجيًّا؛ ومن المتوقّع أن تعود ​درجات الحرارة​ للارتفاع اعتبارًا من يوم الأربعاء"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة لشهر نيسان يتراوح بين 15 و24 درجة مئويّة في بيروت، بين 13 و23 درجة في طرابلس، وبين 9 و22 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت في نشرتها المسائيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان غدًا السّبت غائم جزئيًّا إلى غائم، مع ضباب على المرتفعات، دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على السّاحل، بينما ترتفع بشكل طفيف في الدّاخل وعلى المرتفعات. تنشط الرّياح أحيانًا خاصّةً في المناطق الشّماليّة، ويُتوقَّع تساقط أمطار خفيفة متفرّقة ومتقطّعة مع بعض الثّلوج الخفيفة على ارتفاع 1700 متر، مع حدوث انفراجات خلال النّهار".

​ولفتت دائرة التّقديرات إلى أنّ "الطّقس المتوقّع الأحد غائم جزئيًّا بسُحب متوسّطة ومرتفعة، مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصّةً في المناطق الجبليّة والدّاخليّة لكن تبقى دون معدّلاتها، مع ضباب على المرتفعات. تتكاثف الغيوم اعتبارًا من الظّهر، وتتساقط أمطار متفرّقة ومتقطّعة اعتبارًا من الظّهر، مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة خاصّةً شمال البلاد؛ كما تتساقط الثّلوج الخفيفة على ارتفاع 1800 متر وما فوق".

وبيّنت أنّ "الطّقس المتوقّع الإثنين غائم جزئيًّا إلى غائم، دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة، مع ضباب كثيف على المرتفعات. تتساقط أمطار متفرّقة تشتد غزارتها اعتبارًا من المساء، مترافقة بعواصف رعديّة ورياح ناشطة، كما تتساقط الثّلوج على ارتفاع 1700 متر وتلامس ليلًا 1500 متر وما دون في المناطق الشّماليّة".

كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الثّلثاء غائم صباحًا، مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. تتساقط أمطار متفرّقة في الفترة الصّباحيّة، مع بعض الثّلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق، ويتحسّن الطّقس تدريجيًّا خلال النّهار ويتحوّل إلى قليل الغيوم".

وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة ناشطة، سرعتها بين 15 و45 كم/س وتشتد أحيانًا فتقارب الـ60 كم/س شمال البلاد، الانقشاع جيّد على السّاحل ويسوء أحيانًا على المرتفعات بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 50 و80%، حال البحر مائج؛ وحرارة سطح المياه 20 درجة مئويّة".