طقس متقلب وماطر أحياناً حتى صباح الثلاثاء حيث ينحسر ويستقر الطقس تدريجياً

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية بانه لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط تحت تأثير منخفض جوّي متمركز شمال تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيًا مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحياناً مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية ويستمر تأثيره حتى صباح يوم الثلاثاء المقبل حيث ينحسر ويستقر الطقس تدريجياً، ومن المتوقع ان تعود درجات الحرارة للارتفاع اعتباراً من يوم الأربعاء.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر نيسان: بيروت بين ١٥ و ٢٤، طرابلس بين١٣ و ٢٣ و زحلة بين ٩ و ٢٢ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئياً إلى غائم مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل وعلى المرتفعات، تنشط الرياح أحيانا خاصة في المناطق الشمالية ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع ١٧٠٠ متر مع حدوث انفراجات خلال النهار.

الأحد: غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لكن تبقى دون معدلاتها مع ضباب على المرتفعات، تتكاثف الغيوم اعتبارا من الظهر و تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة اعتباراً من الظهر مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة خاصة شمال البلاد كما تتساقط الثلوج الخفيفة على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق.

الإثنين: غائم جزئياً الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع ضباب كثيف على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من المساء مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٧٠٠م وتلامس ليلا ١٥٠٠م وما دون في المناطق الشمالية

الثلاثاء: غائم صباحا مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة في الفترة الصباحية مع بعض الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠ متر وما فوق ، يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار ويتحول الى قليل الغيوم.