قائد الجيش استقبل وزير الأشغال ومسؤولًا أمميًا ورئيسَي الرابطة المارونية و"لابورا"

استقبل قائد الجيش العماد ​رودولف هيكل​ في مكتبه في اليرزة، وزير الأشغال العامّة والنّقل فايز رسامني، ثمّ مدير المفوضيّة العليا لشؤون اللّاجئين التّابعة للأمم المتّحدة (UNHCR) في لبنان Ivo Freijsen، وتناول البحث الأوضاع العامّة في البلاد.

كما التقى رئيس الرّابطة المارونيّة خليل كرم، وكذلك رئيس جمعيّة "لابورا" الأب طوني خضرا على رأس وفد من الجمعيّة، وجرى التّداول في شؤون مختلفة.