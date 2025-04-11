حذّر رئيس البنك الإفريقي للتّنمية أكينوومي أديسينا (Akinwumi Adesina)، من أنّ الرّسوم الجمركيّة الأميركيّة ستخلّف "موجة صدمات" عبر اقتصادات القارة، قد تؤدّي خصوصًا إلى انخفاض التّجارة وارتفاع تكاليف خدمة الدّيون.
وأشار، في كلمة ألقاها في جامعة نيجيريا الوطنيّة المفتوحة، تطرّقت أيضًا إلى الهجرة وانخفاض المساعدات الخارجيّة، إلى أنّ هذه الرّسوم الجديدة واحتمال فرض رسوم جمركيّة أعلى على 47 دولة إفريقية، "ستتسبّب في إضعاف العملات المحليّة على خلفيّة انخفاض عائدات النّقد الأجنبي.
ولفت أديسينا إلى أنّ "التّضخّم سيرتفع مع ارتفاع تكاليف السّلع المستورَدة وانخفاض قيمة العملات في مقابل الدّولار الأميركي"، موضحًا أنّ "تكلفة خدمة الدّين سترتفع كنسبة من إيرادات الحكومة، وذلك في ظلّ الانخفاض المتوقّع للإيرادات".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس البنك الإفريقي للتنمية حذّر من "موجة صدمات" جراء الرسوم الأميركية: التضخم سيرتفع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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